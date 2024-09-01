Наблюдатель из Пакистана: Для избирателей в Азербайджане были созданы все необходимые условия

Хорошую подготовку и организованность на избирательных участках и в целом хода голосования на внеочередных парламентских выборах отметил наблюдатель из Пакистана Малик Фида Хусейн.

Хорошую подготовку и организованность на избирательных участках и в целом хода голосования на внеочередных парламентских выборах отметил наблюдатель из Пакистана Малик Фида Хусейн.

Как передает Report, Хусейн побывал на 11 избирательных участках в Баку, на чем и основывал свои наблюдения.

Он отметил, что на участках была вся необходимая инфраструктура, а избиратели не испытывали никаких проблем, чтобы проголосовать.

"На нескольких избирательных участках, которые я наблюдал, были специальные условия для людей с ограниченными возможностями", - отметил он.