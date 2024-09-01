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Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса

Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса Процесс голосования на выборах в Милли Меджлис организован на высоком уровне, созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 13:09
Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса

Процесс голосования на выборах в Милли Меджлис организован на высоком уровне, созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

Об этом Report заявил Ламин Санне из Гамбии, делясь своими впечатлениями в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Санне отметил, что у него остались хорошие впечатления от процесса мониторинга.

"Люди приходят на избирательные участки и свободно пользуются правом голоса. Что касается организации процесса, я впечатлен увиденным. Важно организовать процесс на самом высоком уровне, создать все необходимые условия. Ведь граждане сегодня решают, кого они хотят видеть в парламенте", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qambiyalı müşahidəçi: Seçkilərdəki şəffaflıq hökumətin ölkədə demokratiyanı necə möhkəmləndirdiyini göstərir
Версия на английском языке Observer from Gambia impressed by seamless voting process in Azerbaijan

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