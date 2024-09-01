Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса

Процесс голосования на выборах в Милли Меджлис организован на высоком уровне, созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

Процесс голосования на выборах в Милли Меджлис организован на высоком уровне, созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

Об этом Report заявил Ламин Санне из Гамбии, делясь своими впечатлениями в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Санне отметил, что у него остались хорошие впечатления от процесса мониторинга.

"Люди приходят на избирательные участки и свободно пользуются правом голоса. Что касается организации процесса, я впечатлен увиденным. Важно организовать процесс на самом высоком уровне, создать все необходимые условия. Ведь граждане сегодня решают, кого они хотят видеть в парламенте", - сказал он.