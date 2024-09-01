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Наблюдатель из Фиджи: Голоса молодых людей очень важны на парламентских выборах

Наблюдатель из Фиджи: Голоса молодых людей очень важны на парламентских выборах До сих пор миссия наблюдателей от молодежной организации Движения неприсоединения побывала на двух избирательных участках и впечатлена активным участием молодых людей.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:38
Наблюдатель из Фиджи: Голоса молодых людей очень важны на парламентских выборах

До сих пор миссия наблюдателей от молодежной организации Движения неприсоединения побывала на двух избирательных участках и впечатлена активным участием молодых людей.

Об этом Report заявил Иоане Тупоу Навайкула из Фиджи, делясь своими впечатлениями в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

"Что хотелось бы наблюдать, так это как голосует молодежь. Это очень важно, голоса молодых людей очень важны,"- сказал Навайкула.

По его словам, очень интересно быть здесь, на парламентских выборах в Азербайджане. Как я уже упоминал ранее, я не знаю точно, каковы правила голосования у вас и не могу сравнивать его с тем, что есть на Фиджи, в моей стране", - сказал он добавив, что до сих пор его наблюдения показывают, что избиратели приходят и получают возможность проголосовать.

"Они приходят, показывают свои удостоверения, расписываются, получают бюллетени, приходят в кабины, а затем опускают в урну заполненные бюллетени. То есть все происходит гладко", - поделился он.

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Версия на английском языке Fiji observer: Young people's votes vital in parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Xarici müşahidəçi: Parlament seçkilərində gənclərin səsi çox önəmlidir

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