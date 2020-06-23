Наблюдается массовый сбыт масок и защитных средств собственного производства

В целях борьбы с пандемией COVID-19 и обеспечения населения необходимыми средствами защиты в Баку и Сумгайыте созданы два промышленных предприятия по производству медицинских масок. На базе нескольких спиртовых заводов и предприятий по производству бытовой химии начато производство дезинфицирующих средств и гелей для рук.

Член парламентского комитета по здравоохранению, депутат Мушвиг Мамедли заявил Report, что считает похвальными меры, принимаемые в стране по борьбе с пандемией.

Он отметил, что на начальном этапе пандемии возникла нехватка масок и гигиенических средств защиты, однако руководство страны и Оперативный штаб при Кабинете министров предприняли своевременные шаги:

"На первых порах активизировался ввоз, однако в дальнейшем для предотвращения нехватки средств защиты в Баку и Сумгайыте были оперативно созданы два промышленных предприятия по производству медицинских масок. После запуска этих предприятий мы наблюдаем массовый сбыт в аптеках масок и защитных средств собственного производства. Оперативная реакция руководства страны и министерств, входящих в экономический блок, позволила удовлетворить спрос населения на гигиенические средства, необходимые в условиях пандемии. Мощность предприятий позволяет производить 500 тыс. масок в сутки, благодаря чему к июню в стране был создан резерв, составляющий 10 млн. единиц медицинских масок. Тем самым Азербайджан полностью обеспечивает себя защитными средствами, единая стоимость которых составляет 30 гяпик".

"Глядя на производственную мощь предприятий, открывшихся в Баку и Сумгайыте, и качество завезенного туда оборудования, становится очевидно, что в будущем планируется не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортировать продукцию этих предприятий в другие страны. Об этом свидетельствуют производственная нагрузка предприятия и качество оборудования. Разумеется, в настоящее время, как и отмечает руководство страны, основным вопросом является обеспечение здоровья граждан, и это превыше экономических аспектов. Поэтому ныне производство нацелено на удовлетворение внутреннего спроса. Со временем, после устранения угрозы, вызванной пандемией, будут предприняты шаги и по другим вопросам”, - подчеркнул депутат.