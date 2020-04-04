На здании Центра Гейдара Алиева появилась видеопроекция флага Франции - ФОТО

Сегодня на здании Центра Гейдара Алиева появилась видеопроекция государственного флага Французской Республики.

Как сообщает Report, с 3 апреля на здании Центра Гейдара Алиева, являющегося одним из памятников мировой архитектуры, в знак выражения солидарности с международной общественностью в борьбе с пандемией коронавируса, появляется видеопроекция флагов государств, страдающих от вируса COVID-19.

Согласно порядку букв в латинском алфавите каждый день на здании появляется видеопроекция флага одной из стран. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку, уважение и почтение народам и государствам, в которых широко распространился COVID-19.