На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в преддверии выборов.
По его словам, 99,7 процента кандидатов вернули подписные листы.
М.Панахов сообщил, что 8424 кандидата представляют различные политические партии: "7 588 человек участвуют в муниципальных выборах как беспартийные. Более 31 процента зарегистрировавшихся - женщины. 82 процента кандидатов имеют высшее образование, возраст 41 процента кандидатов - в диапазоне 21-35 лет".