На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата

На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата.

На завтрашних муниципальных выборах будут бороться 16 092 кандидата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в преддверии выборов.

По его словам, 99,7 процента кандидатов вернули подписные листы.

М.Панахов сообщил, что 8424 кандидата представляют различные политические партии: "7 588 человек участвуют в муниципальных выборах как беспартийные. Более 31 процента зарегистрировавшихся - женщины. 82 процента кандидатов имеют высшее образование, возраст 41 процента кандидатов - в диапазоне 21-35 лет".