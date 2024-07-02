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На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах

На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах 3 июля состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Внутренняя политика
2 июля 2024 г. 17:44
На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах

3 июля состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на заседании будет принято решение относительно участия партии во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

На нем будут назначены уполномоченные представители ПЕА на парламентских выборах.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Sabah YAP İdarə Heyətinin iclası keçiriləcək, səlahiyyətli nümayəndələr təyin olunacaq

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