На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах

3 июля состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

3 июля состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на заседании будет принято решение относительно участия партии во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

На нем будут назначены уполномоченные представители ПЕА на парламентских выборах.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.