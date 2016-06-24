На заседании ММ между спикером и народным депутатом возник спор

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На последнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса возник спор между председателем ММ Октаем Асадовым и народным депутатом Захидом Оруджем.

Как сообщает Report, выступление народного депутата при обсуждении поправок в Налоговый кодекс было прервано, на что парламентарий заявил, что хочет продолжить выступление.

Сделав ему замечание, спикер сказал, что З.Орудж каждый раз затрагивает темы вне обсуждений. О.Асадов заявил, что впредь не предоставит ему слово, и объяснил причину тем, что З.Орудж не может себя правильно вести: "Сегодня я убедился в этом".

З.Орудж высказал недовольство словами, сказанными спикером в его адрес.