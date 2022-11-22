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На заседании Координационного штаба обсудили возвращение населения на освобожденные территории

На заседании Координационного штаба обсудили возвращение населения на освобожденные территории 22 ноября под председательством руководителя Администрации президента и Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, Самира Нуриева, состоялось зас
Внутренняя политика
22 ноября 2022 г. 19:07
На заседании Координационного штаба обсудили возвращение населения на освобожденные территории

22 ноября под председательством руководителя Администрации президента и Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, Самира Нуриева, состоялось заседание, посвященное итогам двухлетней деятельности штаба, на котором обсуждалось возвращение населения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания вошли вопросы оценки деятельности штаба за прошедшие два года и предстоящие задачи, вопросы, связанные с реализацией "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, а также другие вопросы, связанные с выполнением поручений главы государства по скорейшему возвращению населения на освобожденные от оккупации территории, включая город Лачын, села Забух и Сус.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahı əhalinin azad edilmiş ərazilərə qayıdışını müzakirə edib

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