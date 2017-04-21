На заседании комитета Милли Меджлиса между депутатами возник спор

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ На заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса между депутатами возник спор.

Как передает Report, во время обсуждения на заседании законопроекта "О правилах этического поведения членов муниципалитетов" депутат Фазаил Ибрагимли отметил, что вопросы по законопроекту возникают из-за неосведомленности: "Этот законопроект подготовлен в нормальном виде. Если его почитать, можете увидеть, что ответы на вопросы в нем отражены. Чаще всего задаются вопросы о мерах наказания. Это тоже отражено в законопроекте. Члены муниципалитетов должны быть внимательными в своем поведении".

Такая позиция депутата Ф. Ибрагимли вызвала протест у депутата Ганиры Пашаевой. Она отметила, что полностью прочитала законопроект и не согласна с некоторыми моментами: "В 17.2 статье законопроекте отмечается, что при административном порицании должны учитываться личность члена муниципалитета, его авторитет, уровень профессионализма, характер совершенного правонарушения. Как это возможно? Если какой-то член муниципалитет совершил проступок, какова в этом роль его авторитета и профессионализма? Я не согласна с этим моментом. Я прочла законопроект и задала вопросы по неясным моментам. Я хорошо умею читать".

Ф. Ибрагимли отметил, что наличие такой статьи в законопроекте не привлекло его внимания.