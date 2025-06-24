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На заседании Экономического совета обсуждалось предоставление нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət

На заседании Экономического совета обсуждалось предоставление нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət Состоялось заседание Экономического совета.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 18:34
На заседании Экономического совета обсуждалось предоставление нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət

Состоялось заседание Экономического совета под руководством его председателя, премьер-министра Али Асадова.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

На заседании подробно обсуждались вопросы повестки, касающиеся исполнения поручений, данных правительству в соответствии с Указом президента Азербайджана №268 от 27 декабря 2024 года, и проделанной работы, в том числе электронизации обращений предпринимателей в государственные органы и цифровизации услуг, создания подсистемы Mygov Biznes и предоставления нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət, оптимизации госуслуг и получаемых платежей, рассмотрения размера и правовой основы платы за услуги, а также другие текущие вопросы.

По вопросам повестки дня был заслушан доклад министра экономики Микаила Джаббарова. На заседании выступили министр юстиции Фарид Ахмедов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев по поручениям, вытекающим из Указа президента.

Членами Экономического совета были проведены широкие обсуждения представленной экономической повестки.

По итогам заседания были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета и даны соответствующие поручения профильным структурам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəqəmsallaşmayan dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət”də göstərilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib

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