На южных границах Азербайджана радиационное загрязнение не выявлено

Мобильные группы специалистов

Мобильные группы специалистов Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности, специального комбината "Изотоп" и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны (по 30 пунктам), в том числе на территории Нахчыванской АР.

Как передает Report , об этом говорится в совместной информации МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов.

"В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде. Обследования продолжаются на регулярной основе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью непрерывного контроля радиационного фона на территории страны, в том числе в трансграничных регионах, в Астаре, Бейлагане, Зангилане, Садараке и других приграничных районах функционируют автоматические станции Центра мониторинга окружающей среды Минэкологии, посредством которых проводятся ежедневные наблюдения за радиационным фоном.

"В настоящее время какого-либо загрязнения воздуха не наблюдается", - указывается в заявлении.