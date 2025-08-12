О нас

На восстановление разрушенного участка автодороги в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов

На восстановление разрушенного участка автодороги в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по ремонту автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билесер Лянкяранского района.
Внутренняя политика
12 августа 2025 г. 12:40
На восстановление разрушенного участка автодороги в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по ремонту автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билесер Лянкяранского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях восстановления разрушенного участка и возведения подпорных стен автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билесер, соединяющей 3 населенных пункта с населением 7 тыс. человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона (1 млн 500 тыс.) манатов.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерство экономики предусмотрит в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана следует решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Версия на азербайджанском языке Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

