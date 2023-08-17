О нас

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов На осуществление строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента юридическому лицу публичного права "Служба восстановления, строительс
Внутренняя политика
17 августа 2023 г. 14:09
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов

На осуществление строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджаре из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента юридическому лицу публичного права "Служба восстановления, строительства и управления номер 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" поручено выделить средства в размере 80 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər şəhərində tikinti, təmir və bərpa işlərinə 80 milyon manat ayrılıb

Самое читаемое

Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi