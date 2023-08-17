На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов

На осуществление строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента юридическому лицу публичного права "Служба восстановления, строительс

На осуществление строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджаре из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента юридическому лицу публичного права "Служба восстановления, строительства и управления номер 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" поручено выделить средства в размере 80 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.