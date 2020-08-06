На устранение ущерба, нанесенного армянами Товузу, выделен 1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по устранению ущерба гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, нанесенного в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по устранению ущерба гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, нанесенного в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджанской Республики со стороны вооруженных сил Армении.

Как передает Report, согласно распоряжению, в целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате интенсивного обстрела со стороны вооруженных сил Армении сел Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района, из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете АР на 2020 год, Министерству по чрезвычайным ситуациям выделен 1 млн манатов.