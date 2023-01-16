На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы

В Сумгайыте на улице, носящей имя шехида генерал-майора Полада Гашимова, ведутся ремонтные работы.
Об этом Report сообщили в исполнительной власти города Сумгайыт.
Сообщается, что в соответствии с принятым планом мероприятий, на территории города поэтапно асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, обновляется фасад жилых зданий.
В настоящее время комплексные работы выполняются на улице, носящей имя Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.
Ранее на улице уже была асфальтирована дорога.