На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы

В Сумгайыте на улице, носящей имя шехида генерал-майора Полада Гашимова, ведутся ремонтные работы.

В Сумгайыте на улице, носящей имя шехида генерал-майора Полада Гашимова, ведутся ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в исполнительной власти города Сумгайыт.

Сообщается, что в соответствии с принятым планом мероприятий, на территории города поэтапно асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, обновляется фасад жилых зданий.

В настоящее время комплексные работы выполняются на улице, носящей имя Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Ранее на улице уже была асфальтирована дорога.