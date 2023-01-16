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На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы

На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы В Сумгайыте на улице, носящей имя шехида генерал-майора Полада Гашимова, ведутся ремонтные работы.
Внутренняя политика
16 января 2023 г. 12:19
На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы

В Сумгайыте на улице, носящей имя шехида генерал-майора Полада Гашимова, ведутся ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в исполнительной власти города Сумгайыт.

Сообщается, что в соответствии с принятым планом мероприятий, на территории города поэтапно асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, обновляется фасад жилых зданий.

В настоящее время комплексные работы выполняются на улице, носящей имя Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Ранее на улице уже была асфальтирована дорога.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid general-mayor Polad Həşimovun adını daşıyan küçədə təmir işləri aparılır

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