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На участке в Физули проголосовали почти 77% зарегистрированных избирателей

На участке в Физули проголосовали почти 77% зарегистрированных избирателей На избирательном участке №76 Физулинского избирательного округа №84 уже проголосовали почти 77 процентов зарегистрированных избирателей.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 17:33
На участке в Физули проголосовали почти 77% зарегистрированных избирателей

На избирательном участке №76 Физулинского избирательного округа №84 уже проголосовали почти 77 процентов зарегистрированных избирателей.

Об этом сказал карабахскому бюро Report председатель избирательного участка №76 Саттар Гейдаров.

По его словам, всего на участке зарегистрировано 976 избирателей, из которых более 750 уже воспользовались своим избирательным правом.

"Большая часть избирателей это граждане, которые занимаются здесь строительными работами. Полностью обеспечена прозрачность процесса. За ходом голосования наблюдали 10 местных и 8 иностранных наблюдателей. Никаких нарушений не зафиксировано", - сказал Гейдаров.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə məntəqə sədri: "Seçicilər əsasən burada quruculuq işləri ilə məşğul olan şəxslərdir"

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