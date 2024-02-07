На участке №2 Сабаильского избирательного округа наблюдается высокая активность

На избирательном участке №2 Сабаильского избирательного округа №7 наблюдается высокая активность, на данный момент проголосовали около 200 избирателей.

На избирательном участке №2 Сабаильского избирательного округа №7 наблюдается высокая активность, на данный момент проголосовали около 200 избирателей.

Об этом сообщил Report председатель избирательного участка Сулейман Алиев.

По его словам, за процессом голосования следят местные и иностранные наблюдатели: "Наблюдатели положительно оценивают процесс голосования, они отмечают, что выборы проходят прозрачно. Пока никаких нарушений или негативных инцидентов не зафиксировано".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.