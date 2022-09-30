На территории Насиминского района проведен мониторинг

В рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного совместно с Общественным объединением "Региональное развитие", в Насиминском районе Баку прошел очередной мониторинг.

В рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного совместно с Общественным объединением "Региональное развитие", в Насиминском районе Баку прошел очередной мониторинг.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в целях устранения существующих недостатков на территории района мониторинговыми группами в составе работников ИВ города Баку и волонтеров Общественного объединения были проведены рейды.

По результатам мониторинга будут подготовлены предложения по обновлению асфальтовых покрытий, проведению уличного освещения, прокладке тротуаров для комфортного и безопасного передвижения жителей.

На следующем этапе будут приняты меры по реализации предложений на основе сотрудничества с соответствующими учреждениями.

Отметим, что по результатам ранее проведенных мониторингов в Сабаильском, Ясамальском, Сураханском, Бинагадинском и Наримановском районах были осуществлены работы по благоустройству ряда улиц и проспектов.