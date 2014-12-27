​На телеканале "Россия 24" показан фильм о первой леди Мехрибан Алиевой

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На российском телеканале "Россия 24" был показан документальный фильм "Все мы родом из детства", посвященный первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в фильме были показаны кадры из ленты "Говорящее письмо", в котором снималась первая леди Мехрибан Алиева, отмечалось, что в этом фильме она прекрасно сыграла роль Валиды, одну из главных в фильме.

Один из эпизодов документального фильма был посвящен фонду Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева, и который оказывает помощь сотням людей. Одни из них – семья маленького Имрана. Мальчик, получивший тяжелую травму в результате несчастного случая, при поддержке Фонда вновь возвратился к нормальной жизни.

В фильме также рассказывается о годах учебы и работы врачом первой леди Мехрибан Алиевой.

Творческий коллектив фильма привлекает внимание к тому, что первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева придает особое значение развитию страны, архитектуре Баку, что ею созданы такие новые центры культуры, как Музей современного искусства.

Генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова, член Сената Франции Натали Гуле рассказали о работе, проведенной Мехрибан Алиевой в сфере пропаганды Азербайджана за рубежом. Актриса Орнелла Мути отметила высокий уровень песенного конкурса "Евровидение-2012", председателем организационного комитета которого была первая леди.

В фильме подчеркивается, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируются древние храмы во Франции и катакомбы в Риме, отмечается, что Азербайджан является первым мусульманским государством, принимающим участие в совместных гуманитарных проектах, осуществляемых в Италии, сообщается об активном участии Фонда в реставрационных работах, проводимых в Версальском дворце. В фильме также показаны кадры, отражающие деятельность Мехрибан Алиевой в качестве руководителя Федерации гимнастики Азербайджана, развитие этого вида спорта в стране за период руководства федерацией первой леди.

Народная артистка СССР Тамара Синявская поделилась впечатлениями о Мехрибан Алиевой, президент Всероссийской федерации гимнастики Ирина Виннер отметила успехи, завоеванные представителями азербайджанской гимнастики под руководством первой леди, а актер Робер Оссейн рассказал о многосторонней гуманитарной деятельности Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.