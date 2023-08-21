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На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов

На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов Для текущих ремонтных работ (приобретение и установка оборудования по системам вентиляции, охлаждения, отопления, осушения воздуха и пожарной безопасности, а также ремонт кровельного покрытия) в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и сп
Внутренняя политика
21 августа 2023 г. 19:20
На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов

Для текущих ремонтных работ (приобретение и установка оборудования по системам вентиляции, охлаждения, отопления, осушения воздуха и пожарной безопасности, а также ремонт кровельного покрытия) в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики первоначально выделено 5 424,0 тысячи (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) манатов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено обеспечить предусмотрение в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год средств, требуемых для завершения текущих ремонтных работ, указанных в части 1 настоящего распоряжения и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi qurumlarda cari təmir işlərinə 5,4 milyon manat ayrılıb

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