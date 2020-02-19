На суды каких районов Азербайджана граждане жалуются чаще всего?

"В связи с деятельностью судебных органов поступает немало обращений. В прошлом году Судебно-правовой совет проводил мониторинги примерно в 50-ти судах, выявил нарушения и довел их до сведения более 100 судей и председателей судов. В отношении допустивших нарушения судей были приняты серьезные меры".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики Сулеймана Исмайлова.

Было отмечено, что в 2019 году наибольшее число жалоб поступило на работу судов Хатаинского, Насиминского, Сабунчинского, Сабаильского, Ясамальского районов города Баку, также граждане выражали недовольство работой судов Ширванского, Абшеронского, Джалилабадского, Гедабекского, Гёйгёльского, Гаджигабульского, Хачмазского, Газахского, Губинского, Масаллинского, Сабирабадского, Сальянского, Шамахинского, Тертерского, Загатальского, Зардабского, других городских и районных судов.