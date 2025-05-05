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На суде представлены кадры оккупации Лачына вооруженными силами Армении

На суде представлены кадры оккупации Лачына вооруженными силами Армении На сегодняшнем судебном заседании в Бакинском военном суде был представлен видеоматериал об оккупации Лачынского района вооруженными силами Армении.
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 15:43
На суде представлены кадры оккупации Лачына вооруженными силами Армении

На сегодняшнем судебном заседании в Бакинском военном суде был представлен видеоматериал об оккупации Лачынского района вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, в видеоматериале, снятом армянами 18 мая 1992 года, запечатлены горящие дома в Лачынском районе и армянские военные на их фоне. На видео один армянский военный показывает другому горящий дом, говоря: "Ашот, смотри, как горит".

После этого на суде были допрошены потерпевшие.

Потерпевший Джамал Мамедов сообщил, что он проживал в селе Джиджимли Лачынского района, оккупированном в мае 1992 года вооруженными силами Армении. Он отметил, что его отец Мехти Мамедов был убит армянскими военными 12 августа 1989 года: "По словам русских солдат, моего отца убил армянин по имени Камо. Мне тогда было 18 лет".

Потерпевший Агали Ибрагимов сообщил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачынского района и проживал в этом селе. Он также сообщил, что его село было оккупировано 18 мая 1992 года в результате вооруженного нападения со стороны вооруженных сил Армении. По словам потерпевшего, село находилось на границе с Арменией и до оккупации регулярно подвергалось обстрелам со стороны Горисского района Армении, в том числе со стороны села Дыг этого района. "До 8 мая 1992 года армяне устраивали разрозненные атаки. Но с 8 мая нападения осуществлялись под единым командованием. Чаще всего они использовали ракеты "Град", "Алазань", дальнобойные орудия", - сказал он.

А.Ибрагимов сообщил, что в селе Джагазур остались его двухэтажный дом, состоящий из шести комнат, вспомогательные постройки на приусадебном участке, фруктовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, вещи и имущество в доме. То есть, ему был нанесен значительный ущерб.

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Версия на английском языке Video footage of occupation of Lachin by Armenian armed forces shown in court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Laçının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı ilə bağlı videomaterial nümayiş etdirilib

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