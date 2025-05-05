На суде представлены кадры оккупации Лачына вооруженными силами Армении

На сегодняшнем судебном заседании в Бакинском военном суде был представлен видеоматериал об оккупации Лачынского района вооруженными силами Армении.

На сегодняшнем судебном заседании в Бакинском военном суде был представлен видеоматериал об оккупации Лачынского района вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, в видеоматериале, снятом армянами 18 мая 1992 года, запечатлены горящие дома в Лачынском районе и армянские военные на их фоне. На видео один армянский военный показывает другому горящий дом, говоря: "Ашот, смотри, как горит".

После этого на суде были допрошены потерпевшие.

Потерпевший Джамал Мамедов сообщил, что он проживал в селе Джиджимли Лачынского района, оккупированном в мае 1992 года вооруженными силами Армении. Он отметил, что его отец Мехти Мамедов был убит армянскими военными 12 августа 1989 года: "По словам русских солдат, моего отца убил армянин по имени Камо. Мне тогда было 18 лет".

Потерпевший Агали Ибрагимов сообщил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачынского района и проживал в этом селе. Он также сообщил, что его село было оккупировано 18 мая 1992 года в результате вооруженного нападения со стороны вооруженных сил Армении. По словам потерпевшего, село находилось на границе с Арменией и до оккупации регулярно подвергалось обстрелам со стороны Горисского района Армении, в том числе со стороны села Дыг этого района. "До 8 мая 1992 года армяне устраивали разрозненные атаки. Но с 8 мая нападения осуществлялись под единым командованием. Чаще всего они использовали ракеты "Град", "Алазань", дальнобойные орудия", - сказал он.

А.Ибрагимов сообщил, что в селе Джагазур остались его двухэтажный дом, состоящий из шести комнат, вспомогательные постройки на приусадебном участке, фруктовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, вещи и имущество в доме. То есть, ему был нанесен значительный ущерб.