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На суде представлены материалы о секретном документе по обязательству Армении о военном вторжении на территорию Азербайджана

На суде представлены материалы о секретном документе по обязательству Армении о военном вторжении на территорию Азербайджана 16:34
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 17:09
На суде представлены материалы о секретном документе по обязательству Армении о военном вторжении на территорию Азербайджана

Сегодня на продолжающемся судебном заседании в Бакинском военном суде представлен видеоматериал со встречи в 1993 году первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с представителями бывшего самопровозглашенного образования.

Как сообщает Report, на кадрах видно, как Левон Тер-Петросян сказал, что от имени Армении представлены самые высокие гарантии безопасности самопровозглашенному образованию, незаконно созданному на территории Азербайджана.

Он назвал секретным документом договор о гарантиях безопасности, который будет подписан между самопровозглашенной структурой и Арменией.

В видеоролике экс-президент Армении заявил, что договор будет состоять из двух экземпляров. Он добавил: "Нагорно-Карабахская Республика полагается на гарантии международного сообщества, Российской Федерации, США и особенно президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна".

На видео видно, как Тер-Петросян говорит, что Армения берет на себя обязательство использовать все свои возможности, включая прямое военное вмешательство, и исключает возможность передачи Лачына Азербайджану на будущих переговорах.

Обвиняемый Аркадий Гукасян, отвечая на вопросы прокуроров, поддерживающих государственное обвинение в суде, заявил, что присутствовал на той встрече с Тер-Петросяном. Обвиняемый, назвав эту встречу судьбоносной, напомнил, что видеоматериал был снят после оккупации Кяльбаджарского района, и сказал, что в момент проведения встречи он руководил группой бывшего самопровозглашенного образования, ведущей переговоры с Азербайджаном, и депутатом парламента этого образования.

Гукасян добавил, что после этой встречи Георгий Петросян подал в отставку: "Обязанности председателя парламента начал исполнять Карен Бабурян. Он вместе с Робертом Кочаряном подписал документ, представленный Левоном Тер-Петросяном. Согласно этому документу, Республика Армения брала на себя обеспечение безопасности Карабаха до полного завершения конфликта".

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Версия на английском языке Secret document revealing Armenia's commitment to military intervention in Azerbaijani territories exposed in court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə hərbi müdaxilə etməsi öhdəliyini götürməsi barədə məxfi sənədin olması ifşa edilib

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