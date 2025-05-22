На суде представлены материалы о секретном документе по обязательству Армении о военном вторжении на территорию Азербайджана

16:34

Сегодня на продолжающемся судебном заседании в Бакинском военном суде представлен видеоматериал со встречи в 1993 году первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с представителями бывшего самопровозглашенного образования.

Как сообщает Report, на кадрах видно, как Левон Тер-Петросян сказал, что от имени Армении представлены самые высокие гарантии безопасности самопровозглашенному образованию, незаконно созданному на территории Азербайджана.

Он назвал секретным документом договор о гарантиях безопасности, который будет подписан между самопровозглашенной структурой и Арменией.

В видеоролике экс-президент Армении заявил, что договор будет состоять из двух экземпляров. Он добавил: "Нагорно-Карабахская Республика полагается на гарантии международного сообщества, Российской Федерации, США и особенно президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна".

На видео видно, как Тер-Петросян говорит, что Армения берет на себя обязательство использовать все свои возможности, включая прямое военное вмешательство, и исключает возможность передачи Лачына Азербайджану на будущих переговорах.

Обвиняемый Аркадий Гукасян, отвечая на вопросы прокуроров, поддерживающих государственное обвинение в суде, заявил, что присутствовал на той встрече с Тер-Петросяном. Обвиняемый, назвав эту встречу судьбоносной, напомнил, что видеоматериал был снят после оккупации Кяльбаджарского района, и сказал, что в момент проведения встречи он руководил группой бывшего самопровозглашенного образования, ведущей переговоры с Азербайджаном, и депутатом парламента этого образования.

Гукасян добавил, что после этой встречи Георгий Петросян подал в отставку: "Обязанности председателя парламента начал исполнять Карен Бабурян. Он вместе с Робертом Кочаряном подписал документ, представленный Левоном Тер-Петросяном. Согласно этому документу, Республика Армения брала на себя обеспечение безопасности Карабаха до полного завершения конфликта".