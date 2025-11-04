Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 21:28
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    В Бакинском военном суде 4 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский.

    Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем новый адвокат Р. Варданяна Эмиль Бабышов выступил с ходатайством.

