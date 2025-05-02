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На суде по делу армян изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы

На суде по делу армян изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы На суде по делу армян изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 20:14
На суде по делу армян изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был изучен документ, доказывающий участие обвиняемого Давита Ишханяна и его брата Григория Ишханяна в обстреле фермы в селе Гарадаглы Ходжавендского района 27-28 июня 1991 года и в убийстве мирного азербайджанского населения.

Как сообщает Report, были оглашены показания Эмиля Балаяна, данные им следствию 28 июня 1991 года.

Он подробно описал подготовку нападения, назвав всех участников, включая братьев Ишханян. По его словам, группой руководил Володя Хачатурян.

Д.Ишханян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, отметил, что ни он, ни его брат Григорий не участвовали в событиях в Гарадаглы.

Судебный процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против человечности, геноциде, терроризме и других тяжких преступлениях, продолжится 5 мая.

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Версия на английском языке Document confirming involvement of Davit Ishkhanyan and his brother in killing of Azerbaijani civilians in Garadaghli examined
Версия на азербайджанском языке Davit İşxanyanın və qardaşının Qaradağlıda mülki azərbaycanlı əhalinin öldürülməsində iştirakını sübut edən sənəd tədqiq olunub

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