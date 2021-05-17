На строительство школы в поселке Нидж выделено 1,5 млн манатов

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в поселке Нидж Габалинского района".

Как сообщает Report, в целях строительства нового здания на 360 ученических мест для полной общеобразовательной школы № 4 в поселке Нидж Габалинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.