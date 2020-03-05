На строительство школы в Геранбое выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Делимамедли Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства в городе Делимамедли Геранбойского района нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.