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Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле

Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле Выделены средства на проектирование и строительство освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.
Внутренняя политика
20 сентября 2022 г. 14:58
Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле

Выделены средства на проектирование и строительство освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжением для восстановления освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в Государственном бюджете на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделен 1 миллион манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates funds for construction of Shukurbayli village of Jabrayil – ORDER 
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinin tikintisinə vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

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