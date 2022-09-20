Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле

Выделены средства на проектирование и строительство освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Выделены средства на проектирование и строительство освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжением для восстановления освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в Государственном бюджете на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделен 1 миллион манатов.