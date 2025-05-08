На строительство канатной дороги в Балакяне выделено 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе.

Как сообщает Report, согласно документу, для проектирования и строительства пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству цифрового развития и транспорта выделено 5 млн манатов.