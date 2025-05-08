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На строительство канатной дороги в Балакяне выделено 5 млн манатов

На строительство канатной дороги в Балакяне выделено 5 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе.
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 16:38
На строительство канатной дороги в Балакяне выделено 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе.

Как сообщает Report, согласно документу, для проектирования и строительства пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакянском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству цифрового развития и транспорта выделено 5 млн манатов.

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Версия на английском языке Nearly $3 million allocated for construction of cable way in Balakan
Версия на азербайджанском языке Balakəndə kanat yolunun tikintisinə 5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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