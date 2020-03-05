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На строительство дороги в Товузе выделено 4 млн манатов

На строительство дороги в Товузе выделено 4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Товузского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства новой дорожной развязки, которая обеспечит удобное передвижение автомобилей и пешеходов в части железнодорожной линии Баку-Беюк Кесик, проходящей через улицу Ровшана Мамедова города Товуз, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 4 млн манатов.

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