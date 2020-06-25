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На строительство дороги в Самухе выделено 19,1 млн манатов

На строительство дороги в Самухе выделено 19,1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Еникенд-Пойлу-Салахлы-Гарабаглы-Кесемен Самухского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Еникенд-Пойлу-Салахлы-Гарабаглы-Кесемен, соединяющей 7 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из указанных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 19,1 миллиона (девятнадцать миллионов сто тысяч) манатов.

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