На строительство дороги в Баку выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2 миллиона манатов.