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На строительство дороги в Баку выделено 2 млн манатов

На строительство дороги в Баку выделено 2 млн манатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.
Внутренняя политика
12 июля 2021 г. 16:14
На строительство дороги в Баку выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol tikintisinə 2 milyon manat ayrıldı

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