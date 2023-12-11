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На строительство дороги, соединяющей семь населенных пунктов в Ярдымлы, выделено 1,7 млн манатов

На строительство дороги, соединяющей семь населенных пунктов в Ярдымлы, выделено 1,7 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырыг-Афчадулан- Хоравар- Анговюль- Зенгеле- Веров- Кечелекяран Ярдымлинского района".
Внутренняя политика
11 декабря 2023 г. 13:28
На строительство дороги, соединяющей семь населенных пунктов в Ярдымлы, выделено 1,7 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырыг-Афчадулан- Хоравар- Анговюль- Зенгеле- Веров- Кечелекяран Ярдымлинского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырыг-Афчадулан-Хоравар-Анговюль-Зенгеле-Веров-Кечелекяран, соединяющей 7 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Nearly $1 million initially earmarked for reconstruction of highway connecting 7 residential areas in Yardimli
Версия на азербайджанском языке Prezident Yardımlıda 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun əsaslı təmirinə vəsait ayırıb

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