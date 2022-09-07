На строительство дорог в Сураханы выделено 4,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бюльбюля, Амирджан, Говсан, Гарачухур, Ени Сураханы и Зых Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,6 млн манатов.