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На строительство дорог в Сураханы выделено 4,6 млн манатов

На строительство дорог в Сураханы выделено 4,6 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".
Внутренняя политика
7 сентября 2022 г. 14:33
На строительство дорог в Сураханы выделено 4,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бюльбюля, Амирджан, Говсан, Гарачухур, Ени Сураханы и Зых Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,6 млн манатов.

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Версия на английском языке President allocates $2.7 million for road construction in Surakhani
Версия на азербайджанском языке Suraxanıda yolların qurulmasına 4,6 milyon manat ayrılıb

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