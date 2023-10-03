На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли Имишлинского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли Имишлинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением девять тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,8 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.