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На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов

На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли Имишлинского района.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 17:12
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли Имишлинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением девять тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,8 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə yol tikintisinə 15,8 milyon manat vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

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