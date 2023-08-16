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На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов

На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу Гахского района.
Внутренняя политика
16 августа 2023 г. 15:01
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу Гахского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу, соединяющей 3 населенных пункта с населением две тысячи человек, в соответствии с подпунктом 1.31.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 миллиона (четыре миллиона девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda yol tikintisi üçün AAYDA-ya 4,9 milyon manat ayrılıb

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