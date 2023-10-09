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На строительство автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш выделено 8,8 млн манатов

На строительство автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш выделено 8,8 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш Сиязаньского района. 
Внутренняя политика
9 октября 2023 г. 16:37
На строительство автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш выделено 8,8 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш Сиязаньского района.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением в целях строительства автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш, соединяющей 9 населенных пунктов с населением одна тысяча человек, в соответствии с подпунктом 1.31.9 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 8,8 миллиона (восемь миллионов восемьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету Министров в свою очередь поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на английском языке Over $5M allocated for construction of highway in Azerbaijan's Siyazan district
Версия на азербайджанском языке Siyəzən-Dağ Quşçu-Ərziküş avtomobil yolunun tikintisinə 8,8 milyon manat ayrılıb

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