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На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов

На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба Хачмазского района.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 14:04
На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба Хачмазского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.5 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,0 (одиннадцать) млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Gəndob–Xaçmaz–Yalama–Rusiya avtomobil yolunun tikintisinə 11 milyon manat ayrılıb

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