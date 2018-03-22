На строительство мастерской ковроткачества в Абшеронском районе выделено 2 миллиона манатов

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 22-го марта подписал распоряжение о "Мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Абшеронском районе".

Как передает Report, в целях строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Абшеронском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Открытому акционерному обществу «Азерхалча» 2,0 (два) миллиона манатов.