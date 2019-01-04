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    На строительство автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейляган выделено 14,6 млн манатов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (137 км)-Бейляган Бейляганского района. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (137 км)-Бейляган, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14,6 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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