На строительство дороги Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров выделено 7 млн манатов

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров Тертерского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Тертер-Сейдимли-Гарадаглы-Саров, соединяющей 20 населенных пунктов с населением двадцать четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.