На строительство дороги Чапарлы-Кяндоба-Джалаир выделено 5,8 млн манатов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Чапарлы-Кяндоба-Джалаир Агсуинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Чапарлы-Кяндоба-Джалаир, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.