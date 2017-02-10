На строительство ведущей в село Джоджуг Мерджанлы автомобильной дороги выделено 4,3 млн маната

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги, ведущей в село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги общей протяженностью 9 км, ведущей в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, из средств, предусмотренных в "Распределении средств, предусмотренных для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" для "Строительства и реконструкции проселочных автомобильных дорог республики", Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 4,3 млн маната.