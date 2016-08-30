На строительство автомобильной дороги в Шеки выделено 1,5 млн. манатов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ашагы Гейнюк-Баш Гейнюк-Баш Шабалыд города Шеки".

Как передает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Ашагы Гейнюк-Баш Гейнюк-Баш Шабалыд, соединяющей 3 населенных пункта с населением восемнадцать тысяч человек, поручено выделить из предусмотренных в целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной частью 1 настоящего Распоряжения, и строительные работы.