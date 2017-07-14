На строительство автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы выделено 6 млн манатов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы Имишлинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы, соединяющей 6 населенных пунктов с населением сорок тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 6 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.