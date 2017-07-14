 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На строительство автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы выделено 6 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы Имишлинского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Имишли-Отузики-Гарагашлы, соединяющей 6 населенных пунктов с населением сорок тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 6 миллионов манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi