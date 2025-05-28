На страницах СГБ Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик по случаю Дня независимости

На страницах в соцсетях Службы государственной безопасности Азербайджана размещен видеоролик, посвященный 28 мая — Дню независимости.
На страницах СГБ Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик по случаю Дня независимостиНа страницах СГБ Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик по случаю Дня независимости На страницах в соцсетях Службы государственной безопасности Азербайджана размещен видеоролик, посвященный 28 мая — Дню независимости.
Внутренняя политика
28 мая 2025 г. 20:30
https://images.report.az/photo/6a9a6a81-fd9f-3ecd-8d43-225c2a5460bf.jpg
Версия на азербайджанском языке DTX-nin sosial şəbəkə səhifələrində Müstəqillik Gününə həsr olunmuş videoçarx paylaşılıb