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На создаваемых в Лачыне предприятиях планируется обеспечить работой 1,2 тыс. человек

На создаваемых в Лачыне предприятиях планируется обеспечить работой 1,2 тыс. человек На предприятиях в сфере продовольствия, промышленности, творчества, образования, туризма, текстиля, которые предусматривается создать для поддержки жителей города Лачын, планируется обеспечить работой 1200 человек.
Внутренняя политика
15 июня 2023 г. 17:34
На создаваемых в Лачыне предприятиях планируется обеспечить работой 1,2 тыс. человек

На предприятиях в сфере продовольствия, промышленности, творчества, образования, туризма, текстиля, которые предусматривается создать для поддержки жителей города Лачын, планируется обеспечить работой 1200 человек.

Как сообщает Report, 260 жителей Лачына уже были приняты на работу после привлечения к тренингам.

Переселяющимся в Лачын и обращающимся за трудоустройством гражданам предлагаются соответствующие вакансии, никаких ограничений не ставится.

Супруг и сын Кенуль Наджафовой, мысли которой о проблемах с занятостью были освещены в СМИ, обеспечены высокооплачиваемой работой. Также были рассмотрены обращения Гюндюза Тахмазова и членов его семьи, предложены вакансии. Предложенная вакансия не подошла Г.Тахмазову по состоянию здоровья, и он попросил предложить другую, в связи с чем на данный момент идет работа.

Принимаются все необходимые меры для обеспечения работой граждан, которые переселяются в город Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Laçında yaradılacaq müəssisələrdə 1200 nəfərin işlə təmin olunması planlaşdırılır

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