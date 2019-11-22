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На создание Центра искусственного осеменения в Нахчыване выделено 4,8 млн манатов

На создание Центра искусственного осеменения в Нахчыване выделено 4,8

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по созданию Центра искусственного осеменения в Нахчыванской Автономной Республике".

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях создания Центра искусственного осеменения в Нахчыванской Автономной Республике из суммы, указанной в подпункте 1.47.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов.

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