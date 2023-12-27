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На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам

На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам На оперативном совещании в Министерстве внутренних дел (МВД) обсуждались вопросы обеспечения избирательного права граждан в связи со внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
27 декабря 2023 г. 12:46
На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам

На оперативном совещании в Министерстве внутренних дел (МВД) обсуждались вопросы обеспечения избирательного права граждан в связи со внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов дал поручение до дня выборов принять необходимые меры по обеспечению граждан, у которых истек срок действия удостоверения личности, и граждан, достигших 18-летнего возраста, новыми документами.

Руководящему составу органов внутренних дел было поручено повысить эффективность профилактических мероприятий, сохраняя при этом деятельность в сфере охраны правопорядка и безопасности.

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Версия на азербайджанском языке DİN-də keçirilən müşavirədə prezident seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunub, tapşırıqlar verilib

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